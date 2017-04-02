Почти 400 человек спасали Новоенисейку в Хакасии от ночного огня

Пламя распространилось на 10 километров, его ликвидацией занимались почти 400 человек и 30 единиц техники.

В два ночи в трёх километрах от Новоенисейки загорелась степь. На место происшествия сразу же съехались пожарные, добровольцы, местные власти. Фронт распространения пламени составлял 10 километров. Огонь грозил перекинуться на деревню. Этому способствовали резкие порывы ветра до 20 м/с.

На ликвидацию в общей сложности привлекалось 376 человек. 250 — это местное население, его максимально быстро удалось мобилизовать, 32 человека — это силы МЧС России, также были сотрудники МВД, Белоярской и Саяногорской пожарных охран, специалисты ГО и ЧС из города металлургов, сотрудники "Саянлессервис" и "Беялессервис", силы местного ЖКХ, приезжали и две пожарные машины из Абакана, привлекались мобильно-маневренные группы из соседних сельсоветов.

Через 1,5 часа общими усилиями удалось направить огонь в противоположную сторону от Новоенисейки. Полностью возгорание удалось ликвидировать только в 5:48.

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