В Красноярском крае пожар на котельной оставил без тепла две тысячи человек

02.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ЧП на энергообъекте в поселке Мотыгино случилось сегодня в два часа ночи.

Около двух тысяч человек отключены от тепла и электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Под отключение попали школа-интернат, центральная районная больница. Пациентов перевели в другие медучреждения, в интернете никто не проживает. Для охраны общественного порядка подняты 30 сотрудников МВД. Полиция сейчас проверяет дома жилого сектора, где произошли отключения. Сейчас проводятся необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения.

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