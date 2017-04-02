В Красноярском крае пожар на котельной оставил без тепла две тысячи человек

ЧП на энергообъекте в поселке Мотыгино случилось сегодня в два часа ночи.

Около двух тысяч человек отключены от тепла и электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Под отключение попали школа-интернат, центральная районная больница. Пациентов перевели в другие медучреждения, в интернете никто не проживает. Для охраны общественного порядка подняты 30 сотрудников МВД. Полиция сейчас проверяет дома жилого сектора, где произошли отключения. Сейчас проводятся необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







