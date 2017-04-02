В Хакасии растет число ландшафтных возгораний

С начала года огнеборцы уже ликвидировали 82 степных пожара и пала растительности. Для сравнения, в 2016 году за аналогичный период их было потушено 30.

Анализ причин пожаров и палов показывает, что причиной их абсолютного большинства является человеческий фактор. Граждане зачастую безответственно и небрежно относятся к выполнению требований пожарной безопасности, устраивают поджоги травы, бросают окурки и сжигают мусор.

Тем временем, в Хакасии начинается активная подготовка к предстоящему дачному сезону. Многие до сих пор ошибочно считают, что пал травы – полезное для почвы мероприятие, а еще и легкий способ устранить сухостой. Специалисты отмечают, сжигание травы наносит серьезный ущерб природе, нарушается естественный процесс образования перегноя и тем самым обедняется плодородие почвы. Но главная опасность заключается в том, что поджоги травы могут моментально распространиться на большие площади, перекинуться на лесные массивы, населенные пункты. Особенно высока вероятность распространения огня в ветреную и сухую погоду, которая характерна для республики в этом сезоне.

Главное управление МЧС России по Хакасии призывает, не жгите сухую траву и мусор! Соберите их и утилизируйте в мусорных мешках, но не сжигайте!

Будьте осторожны в обращении с огнем в быту, а также при выезде на природу и дачный участок. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печей, электроприборов, газового оборудования и транспортных средств. В ветреную погоду воздержитесь от проведения огнеопасных работ, шашлыков и пикников с разжиганием костров. Не бросайте непотушенные окурки на землю и траву, не курите рядом с местами хранения огнеопасных горючих веществ. Не допускайте детских игр с огнем!

Отметим, на территории Хакасии в Бейском районе (на территории 4-х сельсоветов) и г. Абакане действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на открытых участках, сжигание мусора. Нарушителей режима будут привлекать к административной или уголовной ответственности, в зависимости от степени нанесенного ущерба.

В республике уже начали работать патрульные, патрульно-маневренные и контрольные группы, которые ведут мониторинг пожарной обстановки на территориях населенных пунктах и активно выявляют нарушителей пожарного законодательства.

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