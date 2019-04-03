Алентова призналась, что Меньшов не хотел с ней венчаться

В звездном семействе не всегда все было гладко. О сложностях семейной жизни Вера Алентова рассказала в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Вера Алентова и Владимир Меньшов считаются одной из самых крепких пар отечественного кинематографа — они вместе уже более полувека. Впрочем, как и в любой семье, проблемы не обошли актеров стороной. Когда их дочь Юлия была совсем маленьким ребенком, супруги решили разойтись.

За время разрыва Алентова даже прописала Меньшова в полученной ею квартире, хотя многие друзья отговаривали ее от этого. Однако пара снова воссоединилась, когда их дочка пошла в первый класс.

В телепрограмме «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актриса также поделилась откровением о том, что она долгое время уговаривала Владимира Меньшова повенчаться в церкви, но актер не считал нужным этого делать.

Однако мнение супруга Алентовой поменялось после крещения и беседы с близким другом семьи.

«Но бывают чудеса: он познакомился с человеком, который его уговорил, и тот ему поверил. Нам с Юлей — нет, а ему поверил, и покрестился. А после этого наш большой друг сказал, что нужно венчаться, и мы обвенчались», — приводит ее слова журнал «7 дней».

Вера Алентова призналась, что в ее жизни не произошло каких-то изменений после обряда венчания, однако в своей душе она начала чувствовать покой. Она надеется, что ее муж чувствует то же самое.

Ранее в программе Татьяны Устиновой «Мой герой» именитая актриса рассказывала, что она завалила экзамены в медицинский вуз ради актерской карьеры. Из-за того, что молодая Вера не поступила в институт, ей пришлось целый год работать на заводе.



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