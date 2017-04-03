Десять человек погибли, 50 — ранены: в метро Петербурга прогремели два взрыва

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ЧП случилось сегодня днем на синей ветке метрополитена северной столицы.

В городе закрыты все станции метро, экстренные службы переведены в чрезвычайный режим работы. Федеральные СМИ сообщают, в вагонах на станциях Сенная площадь и Технологический институт произошли взрывы устройств. Известно о десяти погибших и 50 пострадавших. Количество жертв уточняется. Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших, пишет Газета.ру. Политики предполагают, что это был террористический акт.

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