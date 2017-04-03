«Дежурный прокурор» с Дарьей Михайленко

Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий впервые совершённые семейные побои.

Согласно федеральному закону № 8-ФЗ статья 116 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность за побои, изложена в новой редакции. В частности, из диспозиции статьи исключён признак нанесения побоев близким лицам.

Так, побои и иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлёкшие причинения лёгкого вреда здоровью, образуют состав преступления лишь в том случае, если совершены из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Указанные действия по-прежнему наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Между тем в настоящее время за насилие в семье, если это деяние не повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего и совершено впервые, предусмотрена административная ответственность по ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За это грозит штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы.

В случае повторного нанесения побоев своим близким родственникам лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наступает уголовная ответственность.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







