Главный судебный пристав Хакасии вернулся из Москвы с медалью и оружием

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ивана Конгарова наградили за безупречную службу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей, высокие достижения в служебной деятельности.

На ежегодной коллегии по итогам работы за 2016 год директор ФССП России Дмитрий Аристов вручил руководителю УФССП России по Хакасии медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Также в Москве подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший территориальный орган ФССП России». В номинации «Организационно-управленческая деятельность» Хакасия заняла первое место. За высокие показатели в работе Ивана Конгарова наградили именным оружием, сообщили в УФССП России по РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,271