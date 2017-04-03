Главный судебный пристав Хакасии вернулся из Москвы с медалью и оружием

Ивана Конгарова наградили за безупречную службу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей, высокие достижения в служебной деятельности.

На ежегодной коллегии по итогам работы за 2016 год директор ФССП России Дмитрий Аристов вручил руководителю УФССП России по Хакасии медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Также в Москве подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший территориальный орган ФССП России». В номинации «Организационно-управленческая деятельность» Хакасия заняла первое место. За высокие показатели в работе Ивана Конгарова наградили именным оружием, сообщили в УФССП России по РХ.

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