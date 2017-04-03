И завязалась игра…

В Саяногорске завершились игры полуфинала первенства России по волейболу. На волейбольной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «РУСАЛ» сошлись девушки 2004 — 2005 годов рождения.

Нашу республику на отборочном турнире представляли воспитанницы спортивной школы «ЦСКА-Хакасия». Первое место и путёвку в полуфинальную часть российского первенства юные армейцы завоевали в соперничестве с 20 командами из городов Сибирского федерального округа.

В первый день соревнований команда «ЦСКА-Хакасия» обыграла красноярскую «Юность» (3:0 по партиям). Со сборной Усть-Илимска борьба завязалась, но хакасские волейболистки не позволили выйти ситуации из-под контроля — 3:1. Без каких-либо колоссальных трудностей было сломлено сопротивление «Старта» из Зеленогорска (3:0).

Настоящим испытанием для наших девушек стала встреча с командой, представлявшей Сургут. На тот момент она тоже не потерпела ни одного поражения, а посему игра обещала стать наиболее интересной. Первая партия, как сообщили в пресс-центре министерства спорта Хакасии, завершилась в пользу гостей из Уральского федерального округа — 25:19. Второй сет прошёл под диктовку подопечных Ирины Золотухиной — 25:14. В оставшихся партиях у самой юной команды турнира не хватило сил и опыта оказать достойное сопротивление соперницам. Итог поединка — 3:1 в пользу приезжего коллектива. Таким образом определилась сильнейшая команда состязаний, которая в последний день игр не оставила шансов «Старту» (3:0).

Для того, чтобы стать вторыми по итогам полуфинальных баталий и тем самым получить путёвку в финальную стадию первенства страны, армейской команде предстояло обыграть сборную Омска. С поставленной задачей наши девушки справились (3:0). На третьем месте — спортсменки из Красноярска. Вслед за «Юностью» в турнирной таблице расположились команды Усть-Илимска, Зеленогорска и Омска.

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