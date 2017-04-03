Камеры в метро Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Камеры видеонаблюдения в петербургском метрополитене запечатлели возможного организатора взрыва.

  Напомним, ранее очевидец сообщал, что перед взрывом неизвестный оставил портфель и перешел в другой вагон.

Напомним, взрыв прогремел в понедельник в метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. По разным данным, погибли девять или 10 человек, от 20 до 50 человек пострадали. Произошедшее предварительно названо терактом. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что рассматриваются все версии случившегося.

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