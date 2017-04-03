Мальчик из Абакана сделал массаж Бузовой, Садальскому и Малахову в эфире Первого канала

Ивана Сергеева пригласили на шоу "Сегодня вечером", так как он прославился в YouTube. На съёмочной площадке 10-летний абаканец не растерялся и показал все свои таланты.

1 апреля на Первом канале вышла в эфир передача "Сегодня вечером", одним из героев которой стал 10-летний Иван Сергеев из Абакана. Напомним, в середине марта стало известно о том, что Андрей Малахов разыскивает мальчика из республиканской столицы. 4 года назад дошкольник откровенно и смешно рассказал о себе корреспондентам местного телевидения. Ребёнка показали по ТВ, а затем ролик с его участием набрал 5 миллионов просмотров в Интернете, вот авторы известного шоу на федеральном телеканале и решили разыскать героя. Это им удалось.

В программе "Сегодня вечером" Иван Сергеев вновь всех рассмешил, поразил и удивил. Мальчик рассказал о себе, станцевал, а также сделал массаж Ольге Бузовой. Но на известной телеведущей абаканец не остановился. Он проделал то же самое и с другими гостями и участниками в студии. Массаж от юного жителя республиканской столицы также получили Станислав Садальский и Андрей Малахов.

Также Иван зажёг во время выступления Ольги Бузовой. она исполнила свою премьерную песню, а мальчик из Абакана под неё станцевал.

Увидеть эпизод с участием нашего земляка можно с 45 минуты видео.

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