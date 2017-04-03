На ошибках учатся

В Бейском районе в ночь с 1 на 2 апреля произошёл пожар. Трава в степи загорелась в трёх километрах от Новоенисейки. Из-за сильного порывистого ветра огонь мог подойти к жилым домам.

Огонь заметили в два часа ночи. На место происшествия тут же прибыли первые пожарные расчёты. Представители местной и республиканской властей быстро организовали слаженную работу всех подразделений и добровольных помощников.

В итоге Новоенисейку от степного пожара (а пламя распространилось на 10 километров) спасали 376 человек. 250 — это местные жители, которых максимально быстро удалось мобилизовать, остальные — это силы МЧС России, сотрудники МВД, Белоярской и Саяногорской пожарных охран, специалисты ГО и ЧС из города металлургов, представители «Саянлессервиса» и «Беялессервиса», местного ЖКХ, приезжали и две пожарные машины из Абакана, привлекались мобильно-манёвренные группы с территорий соседних сельсоветов.

Через полтора часа распространение огня удалось остановить. Однако полностью пожар ликвидировали почти в шесть утра. Органы дознания будут устанавливать, откуда пришёл огонь и кто виновник его возникновения.

Чтобы стабилизировать пожарную обстановку в регионе и защитить население от огненной стихии, сразу в нескольких муниципалитетах Хакасии введён особый противопожарный режим. Усилены меры безопасности и проводится комплекс дополнительных профилактических мероприятий. Такой режим действует в Абакане, Алтайском, Таштыпском районах, а также на территориях Бельтирского сельсовета Аскизского района, Спиринского сельсовета Ширинского района, Куйбышевского, Новотроицкого, Новоенисейского, Кирбинского, Бейского, Большемонокского, Табатского, Бондаревского сельсоветов Бейского района.

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещается разведение костров, проведение огнеопасных работ на открытой местности, сжигание любого мусора. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды при объявлении штормового предупреждения запрещается топка печей, кухонных очагов и котельных установок без дымников, искрогасителей или других подобных устройств. Нарушителей режима ждут штрафы, может грозить и уголовная ответственность (в зависимости от степени нанесённого ущерба).

Так, в минувшую субботу, 1 апреля, специалисты МЧС России, абаканской администрации и полиции провели рейд по дачным массивам «Орбита», «Колягино», а также в частном секторе Красного Абакана. Пожарные ревизоры оштрафовали четырёх владельцев участков, которые сжигали сухую траву. С нарушителями также провели профилактические беседы. Некоторые дачники и огородники оправдывали своё поведение тем, что не знали о действии особого режима. Другие утверждали, что сжигать мусор в бочке под присмотром безопасно. Некоторые же, увидев комиссию, просто убегали.

Республиканские власти и оперативные службы настоятельно призывают жителей и гостей Хакасии к бдительности и осторожности в обращении с огнём на природе, дачных и приусадебных участках, в степной зоне.

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