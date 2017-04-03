От долгов не убежать

Специалисты Хакасэнергосбыта за субботний выходной «навестили» около 50 владельцев частных коттеджей в элитном районе Абакана — у каждого из них сумма задолженности за электроэнергию не менее 10 тысяч рублей. У некоторых — более 30 тысяч.

Такие долги обладатели двух-трёхэтажных коттеджей накопили отнюдь не за несколько лет, а всего лишь — за прошедшую зиму. Сотрудники энергосбытовой компании отмечают, что потребление электроэнергии в подобном типе жилья значительное — зачастую свыше тысячи киловатт в месяц. Огромные площади в частных строениях в большинстве случаев отапливаются электрокотлами: «нагорает» много, а платят нерегулярно.

К чести потребителей, в основном от задолженности они не отказывались, объясняя факт её появления нехваткой времени и забывчивостью. Нерасторопным абонентам под подпись были вручены уведомления о необходимости в течение 20 дней погасить долги, иначе уже после 18 апреля при отсутствии оплаты подача электроэнергии в их жилые дома будет прекращена.

Лишь в одном случае хозяин особняка, открыв калитку и увидев в руках энергетиков официальное извещение о задолженности, убежал во двор и щёлкнул замком. Напрасно: от долгов сбежать не удастся — не понравившееся уведомление владелец дома теперь получит по почте. Отследить доставку документа абоненту можно, как известно, на сайте Почты России. Так что игра в прятки в данном случае — лишь вопрос времени.

Энергетики призывают потребителей соблюдать платёжную дисциплину и не создавать себе лишних проблем. Современное законодательство позволяет обесточить жилище должника уже после однократного предупреждения о задолженности, которое может быть вручено не только лично в руки, но и направлено почтой, sms-сообщением или размещено на сайте компании-поставщика услуг.

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