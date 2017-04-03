Первомайские шествия пройдут во всех городах и районах Хакасии

Возглавлять демонстрацию будут кавалеры "Трудовой доблести Хакасии". Таких в республике около 200 человек.

Кавалеры "Трудовой доблести Хакасии" пройдут по улицам Абакана во главе Первомайской демонстрации. Популяризация человека труда – главная задача регионального партпроекта "Единой России".

На сегодняшний день в списке "Трудовой доблести Хакасии" около 200 человек. "Это люди разных профессий, но больших достижений – пример для молодёжи. Шествие кавалеров медали пройдёт в Абакане уже в третий раз. Это стало хорошей традицией. В этом году аналогичные шествия мы планируем провести в каждом районе и городе республики. Люди должны знать тех, кто своим трудом прославляет Хакасию", — отметила координатор регионального партпроекта Светлана Могилина.

Кроме того, 1 мая в муниципалитетах пройдут показы фильма о передовиках. А также сейчас идёт работа над книгой. Первый том издания будет посвящён хакасским Героям Социалистического Труда и Кавалерам ордена Ленина.

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