По лестнице с коляской

В нашем доме по улице Комарова, 18, несколько недель не работает во втором подъезде лифт.

Дом наш десятиэтажный, здесь живут и люди с детьми, и инвалиды. Представьте себе, каково тащить коляску и ребёнка на какой-нибудь из верхних этажей. А инвалиды? Случалось и врачам скорой подниматься пешком на десятый этаж.

В ЖЭКе № 3 говорят, что на ремонт лифта надо 106 тысяч рублей. А те деньги, что мы сдавали на ремонт? «Вы их съели, — говорят, — платите-то вообще мизер». Ну хотя бы толково объяснили, почему нужно сдавать дополнительные деньги.

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