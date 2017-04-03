Поздравления от Владимира Путина получат в апреле 53 долгожителя Хакасии

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла отметят 90 и 95-летие. Большинство апрельских юбиляров – женщины, их 46.

95 лет отметят 4 жителя Хакасии: юбиляр из Абакана, жительницы Черногорска, Усть-Абаканского района и Бейского района.

90 лет отметят 15 абаканцев (среди них – 1 мужчина), 4 саяногорца (2 мужчины и 2 женщины), 11 черногорцев (в том числе 1 – мужчина), 5 жительниц Усть-Абаканского района, 2 юбилярши из Алтайского района, 2 жительницы Аскизского района, 1 – юбилярша из Боградского района, 2 жителя Орджоникидзевского района (мужчина и женщина), 2 жительницы Таштыпского района, 1 долгожительница из Бейского района и 4 пенсионерки из Ширинского района. 100-летних долгожителей в апреле в нашей республике нет, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

В числе именинников — труженица тыла Галина Михайловна Лалетина. Жительница Усть-Абакана 7 апреля будет отмечать свой 90-летний юбилей. Родилась Галина Михайловна 7 апреля 1927 года в селе Усть-Ерба Боградского района Красноярского края, в многодетной семье зажиточных крестьян. Достаток семье давался нелегким трудом: всем – и взрослым, и детям приходилось трудиться с зари до зари. Одно из ярких воспоминаний детства – раскулачивание. Галина Михайловна была еще совсем ребенком, но помнит, как пришли люди к ним в дом и забрали все, что там было – даже тесто в кадушке. А всю семью оставили без крова, предупредив в деревне, чтобы им никто не помогал. Вместе с матерью Варварой Яковлевной дети ходили от двора ко двору, чтобы найти приют. Одни сердобольные люди пустили их жить в старую баню. Там и жили, при этом много трудились, не боялись никакой работы.

Как отмечает Галина Михайловна, в то время всем жилось трудно и голодно. Еще в молодости она сумела освоить много разных профессий: работала и поварихой на стане, и свинаркой, помнит, как возили на быках сено и солому, к тракторам горючее, доставляли из леса дрова. Однажды, отправляясь через лес, повстречалась с волками – звери завыли, быки понесли, думала, пора прощаться с жизнью. Но не судьба была погибнуть. Выжила, вышла замуж, родила троих детей. Сейчас у Галины Михайловны уже 7 внуков, которые очень радуют, навещая свою бабушку, приносят гостинцы и приводят уже своих детей, правнуков (их 10). Малыши-правнуки читают бабушке стишки, поют песенки, рассказывают о своих успехах в школе. Всему радуется прабабушка, угощая сладостями своих внучат. Тем и живет человек, радуясь солнцу и миру, и только иногда женская скупая слеза скатится по щеке, вспомнив свою тяжелую женскую долю. Свой юбилей Галина Михайловна отметит в кругу родных и близких, которые желают своей маме, бабушке и прабабушке крепкого здоровья в ее 90-летний юбилей.







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