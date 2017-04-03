С водой — и без воды

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В редакцию газеты обратилась Татьяна Удина по просьбе земляков из села Целинное Ширинского района.

— Вода, которой приходится пользоваться жителям правобережной части Целинного, непригодна ни для питья, ни даже для технических нужд. Из скважины она идёт рыжая, с затхлым болотным запахом, даёт большой грязный осадок. Другой у людей, проживающих в 71 доме на четырёх улицах, нет. Проблема тянется с 2011 года, когда эту скважину пробурили. Прежде вода была получше. И уже шесть лет жители обращаются во все возможные инстанции.
Две пенсионерки, которые среди других подписывали эти обращения, уже умерли, не дождавшись чистой воды. Переписка жителей и госорганов хранится у Нины Ивановны Алферовой, проживающей по адресу: Озёрная, 13. Что сделано? Роспотребнадзор оштрафовал главу сельсовета и обязал организовать подвоз воды. В 2012 и 2013 годах её несколько раз привезли. А чтобы улучшить качество воды из скважины, нужно поставить фильтр. Однако глава района и глава сельсовета говорят, что денег на это нет.

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