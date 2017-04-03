Школьник из Хакасии создал программу для 3D-сканера

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Разработку одиннадцатиклассник Арсений Кононов представил на республиканской выставке «Технотворчество Хакасии – 2017».

С помощью устройства можно создать объёмное компьютерное изображение любого предмета. Для этого нужно поместить объект в 3D-сканер. Умная машина сфотографирует вещь со всех сторон и создаст 3D-картинку, которую можно будет использовать для компьютерных игр, интернет-магазинов, кино, археологии. За разработку ПО школьника удостоили второго места в номинации «Информационные технологии».

Золото в секции «Учимся, играя» взяла ученица школы программистов института информационных технологий и инженерного образования ХГУ Ольга Тропина. Она создала модель регулируемого пешеходного перехода со светофорами, которые меняют свет и издают предупредительные звуки, автомобилями. Обучающую игрушку уже продемонстрировали воспитанникам детсадов, сообщает пресс-служба ХГУ.

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