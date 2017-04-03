В Красноярске упрятали за решётку охотников за элитным жильём

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мошенничество с правом собственности на квартиры обернулось тюремным сроком для Андрея Нажметдинова и Игоря Ховрича.

Мужчины действовали в составе организованной преступной группы. Они заключали договоры аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска. Затем изготавливали поддельные документы от имени собственников жилья и регистрировали переход права собственности элитных квадратных метров на участников группировки. Мужчинам удалось похитить две квартиры, Нажметдинов и Ховрич покушались и на присвоение третьего жилья. В конце марта Железнодорожный районный суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде шести лет лишения свободы. Нажметдинов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Ховрич – в колонии строго режима, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

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