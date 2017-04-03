В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

На синей ветке в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает телеканал Санкт-Петербург со ссылкой на пресс-службу метрополитена.Об инциденте изначально сообщали очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

По данным очевидцев, инцидент случился на станции метро «Сенная площадь»​. В результате случившегося, по их словам, много пострадавших. Они также рассказали, что взрыв произошел в вагоне. Официальной информации по этому поводу пока нет.

«В 14:47 я находился на станции «Невский проспект», вагон четыре минуты не двигался, а людей все больше. При этом и дыма все больше. Стоял отчетливый запах пиротехники, как футбольные фанаты жгут», — сообщил РБК петербуржец Евгений Павлов.

По его словам, пассажиров попросили покинуть станцию и все без паники вышли на улицу. Источник «РИА Новости» сообщает, что в Санкт-Петербурге закрыты три станции — «Садовая», «Площадь восстания» и «Технологический институт».​

Старший помощник руководителя по связям со СМИ Главного следственного управления Следственный комитета России по городу Санкт-Петербургу Сергей Капитонов сообщил РБК, что «информация проверяется». «Пока нет конкретных данных», — рассказал Капитонов.

РБК





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