В Хакасии газовики эксплуатировали оборудование, отслужившее свой срок

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности ООО «ЧерногорскГаз».

Несколько резервуарных установок, расположенных в посёлках Усть-Абакан и Расцвет отработали расчётный период службы. У ряда подземных газопроводов также истёк нормативный срок эксплуатации. Экспертиза промышленной безопасности резервуаров и подземных газопроводов не проведена. ООО «ЧерногорскГаз» не заключил договор обязательного страхования риска ответственности за причинение вреда в случае аварий на пяти объектах повышенной опасности.

Компания не устранила нарушения, поэтому надзорники направили в суд иск с требованиями обязать «ЧерногорскГаз» и администрацию Усть-Абаканского района выполнить экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением на резервуарных установках, и подземных газопроводов, заключить договоры обязательного страхования риска ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекты повышенной опасности. Черногорский городской суд удовлетворил иск в полном объеме, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры РХ Дарья Михайленко.

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