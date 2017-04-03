В Хакасии открылась выставка работ Федора Пронских

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В выставочном зале «Чылтыс» открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения основателя Абаканской картинной галереи Федора Пронских.

 

 

На  ней представлено более 40 живописных полотен из фондового собрания галереи.   Федор Ефимович Пронских – художник-живописец, почетный гражданин города Абакана,  в 1965 году участвовал в организации Детской художественной школы и стал  первым ее директором. С 1976 года Федор Пронских собирал работы российских, украинских, белорусских художников. На основе собранной коллекции  в 1998 году создана Абаканская картинная галерея.  Основная  тема  его работ - хакасский пейзаж. Особенно были близки пейзажные сюжеты Таштыпа, Саян, сумерки в горах, старые деревья. Выставка продолжит работу до 23 апреля, сообщает информотдел администрации Абакана.

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