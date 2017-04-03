В Хакасии открываются Дни молодых ученых

Завтра в колледже педагогического образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова состоится презентации совета молодых ученых и специалистов.

Далее пройдут встречи исследователей с представителями бизнес сообщества, «Ярмарка идей», брифинг «100 вопросов ученому», сообщают в министерстве образования Хакасии. Также впервые состоится телемост с молодыми учеными Республики Тыва и Республики Алтай. Участники обсудят проблемы профессионального становления и развития молодых ученых.

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