В Хакасии открываются Дни молодых ученых

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Завтра в колледже педагогического образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова состоится презентации совета молодых ученых и специалистов.

 

 

 

Далее пройдут встречи исследователей с представителями бизнес сообщества, «Ярмарка идей», брифинг «100 вопросов ученому», сообщают в министерстве образования Хакасии. Также впервые состоится телемост с молодыми учеными Республики Тыва и Республики Алтай. Участники  обсудят проблемы профессионального становления и развития молодых ученых.

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