Войска петербургского гарнизона после взрыва в метро приведены в боевую готовность

По словам источника в силовых структурах, войска Санкт-Петербургского гарнизона приведены в полную боевую готовность после теракта в метро, объекты Минобороны взяты под усиленную охрану.

Об этом сообщает «Фонтанка».

В понедельник на перегоне между двумя станциями петербургского метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт» – произошел теракт. В результате взрыва начиненного поражающими элементами устройства погибли десять человек, еще 47 пострадали, в том числе шесть – тяжело. СМИ сообщали о гибели еще двух пострадавших в больнице.

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