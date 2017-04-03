Хакасский кочевник

Я часто вспоминаю директора бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Хакасии, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия Юрия Николаевича Забелина.

О наших культурно-просветительских, историко-археологических экспедициях по Хакасии, Туве, Горной Шории, Горному Алтаю, Монголии, которые возглавлял Юрий Забелин, уже написано немало в периодической печати, в книге Валерия Полежаева «Хакасия, судьбой нам дарованная...», отсняты кинофильмы. Хотя ещё можно многое написать...

Юрий Николаевич был настолько неугомонным человеком! Каждый день его захватывали всё новые и новые идеи... Сколько же мы провели литературных мероприятий в республике — не счесть! Слово писателя звучало и во всех отдалённых сёлах и аалах. Мы организовывали группы, в которые входили писатели, учёные-этнографы, артисты… Нашими постоянными спутниками были Валентина Майнагашева, Валентина Тугужекова, Зинаида Аршанова, Владимир Чаптыков, Сибдей Том, Генрих Батц, Марина и Игорь Коковы и многие другие.

Юрий Забелин был дружен со всеми, с кем его сводила судьба. К примеру, обожал литературоведа из Тувы Марию Хадаханэ, говорил о ней только в превосходной степени. Когда на наши праздники приезжали представители из Якутии, Бурятии, Горной Шории, они с завистью говорили: «Нам бы вашего Забелина!..» Часто приезжал в Хакасию друг Юрия Николаевича из Красноярска, член Союза писателей СССР и России Владимир Шанин.

Юрий Николаевич и Владимир Яковлевич сидели в креслах за чашкой чая в зале Союза, размышляя о времени, о литературе... С разговорами друзья засиживались в Союзе до позднего вечера.

Национальные праздники, значимые мероприятия, организатором которых был наш Забелин — несть им числа. Как несть числа и искренним его друзьям и знакомым. О нём самом можно писать повесть или роман… Уже шесть лет Юрия Николаевича нет с нами. Мне думается, что он сполна выполнил свою миссию на земле.

Лариса КАТАЕВА,

член Союза писателей России

Абакан

* * *

Посвящение

Смерть жертвы

валит навзничь,

Как выстрелом в упор.

Ах, Юрий Николаевич,

Не дотянул мотор

До пика, до вершины —

На крутизне заглох...

Но люди — не машины.

Не состоялся вздох.

Я прячу скорбь

под веки,

За сигаретный дым.

Вы для меня навеки

Останетесь живым.

Апрель ласкает поле,

Вчера Христос воскрес.

Но я согнусь от боли

И зашагаю в лес.

Там, где-то под сосною,

Не отходя ко сну,

Наедине с Весною

Вас стопкой помяну...

Да накачу вторую,

Да третью накачу.

Нет, нет — я не пирую.

Я помолчать хочу.

Елей вползает в уши,

Смолкают голоса.

Господь и наши души

Поднимет в небеса.

Я не такой, как Галич.

Мне песню не сложить.

...Ах, Юрий Николаевич,

Вам стоило бы жить!..

Владимир РОМАНЕНКО

Абакан

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