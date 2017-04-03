Хакасский кочевник

Я часто вспоминаю директора бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Хакасии, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия Юрия Николаевича Забелина.
О наших культурно-просветительских, историко-археологических экспедициях по Хакасии, Туве, Горной Шории, Горному Алтаю, Монголии, которые возглавлял Юрий Забелин, уже написано немало в периодической печати, в книге Валерия Полежаева «Хакасия, судьбой нам дарованная...», отсняты кинофильмы. Хотя ещё можно многое написать...
Юрий Николаевич был настолько неугомонным человеком! Каждый день его захватывали всё новые и новые идеи... Сколько же мы провели литературных мероприятий в республике — не счесть! Слово писателя звучало и во всех отдалённых сёлах и аалах. Мы организовывали группы, в которые входили писатели, учёные-этнографы, артисты… Нашими постоянными спутниками были Валентина Майнагашева, Валентина Тугужекова, Зинаида Аршанова, Владимир Чаптыков, Сибдей Том, Генрих Батц, Марина и Игорь Коковы и многие другие.
Юрий Забелин был дружен со всеми, с кем его сводила судьба. К примеру, обожал литературоведа из Тувы Марию Хадаханэ, говорил о ней только в превосходной степени. Когда на наши праздники приезжали представители из Якутии, Бурятии, Горной Шории, они с завистью говорили: «Нам бы вашего Забелина!..» Часто приезжал в Хакасию друг Юрия Николаевича из Красноярска, член Союза писателей СССР и России Владимир Шанин.
Юрий Николаевич и Владимир Яковлевич сидели в креслах за чашкой чая в зале Союза, размышляя о времени, о литературе... С разговорами друзья засиживались в Союзе до позднего вечера.
Национальные праздники, значимые мероприятия, организатором которых был наш Забелин — несть им числа. Как несть числа и искренним его друзьям и знакомым. О нём самом можно писать повесть или роман… Уже шесть лет Юрия Николаевича нет с нами. Мне думается, что он сполна выполнил свою миссию на земле.
Лариса КАТАЕВА,
член Союза писателей России
Абакан
* * *
Посвящение
Смерть жертвы
валит навзничь,
Как выстрелом в упор.
Ах, Юрий Николаевич,
Не дотянул мотор
До пика, до вершины —
На крутизне заглох...
Но люди — не машины.
Не состоялся вздох.
Я прячу скорбь
под веки,
За сигаретный дым.
Вы для меня навеки
Останетесь живым.
Апрель ласкает поле,
Вчера Христос воскрес.
Но я согнусь от боли
И зашагаю в лес.
Там, где-то под сосною,
Не отходя ко сну,
Наедине с Весною
Вас стопкой помяну...
Да накачу вторую,
Да третью накачу.
Нет, нет — я не пирую.
Я помолчать хочу.
Елей вползает в уши,
Смолкают голоса.
Господь и наши души
Поднимет в небеса.
Я не такой, как Галич.
Мне песню не сложить.
...Ах, Юрий Николаевич,
Вам стоило бы жить!..
Владимир РОМАНЕНКО
Абакан
Еще из этой рубрики: