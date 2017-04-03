Житель Хакасии пытался спасти 2-летнего мальчика из огня: погибли оба

Ребёнок оказался один в охваченном огне доме. Мужчина, присматривающий за мальчиком, попытался его спасти, но не смог.

23 марта в Абазе загорелся частный дом по улице Трудовая. После ликвидации пожара были обнаружены тела 61-летнего мужчины и 2-летнего мальчика. Следователи провели доследственную проверку и установили, что смерть двух человек — следствие нарушения норм и правил безопасности эксплуатации электрических, а также газовых приборов, имеющихся в доме.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". По предварительным данным, 23 марта мать ребёнка привела сына в дом к своему отцу, а сама ушла на работу. Дедушка мальчика также отправился на работу, а внука оставил с другом, который проживал с пенсионером.

Мужчина, исполнявший роль няни, вышел на улицу поговорить с соседом, а ребёнка оставил в доме. Через некоторое время приятели услышали шум, характерный для пожара. Мужчины направились к дому и увидели, что он охвачен пламенем. Сосед, зная, что в помещении находится мальчик, бросился спасать его, но не смог.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причины смерти мальчика и пенсионера. Также пройдёт пожаро-техническая экспертиза, которая определит причины возгорания.

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