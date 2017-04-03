Житель Хакасии увёз несовершеннолетнюю в лес, чтобы заняться с ней интимом

03.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Интимная связь произошла по взаимному согласию, однако, 24-летнему жителю Аскизского района отвечать в суде всё же придётся.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Аскизского района. Молодой человек обвиняется в половом сношении с несовершеннолетней. Как установили следователи, в июле 2016 парень пригласил свою знакомую, которой не было и 16-ти лет прокатиться на его автомобиле.  Прогулка на машине закончилась в лесном массиве, за границами населённого пункта.

В укромном месте злоумышленник совершил с девушкой половое сношение по взаимному согласию. Но отвечать молодому человеку всё же придётся. Ведь своими действиями она нарушил нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности несовершеннолетней.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью. Уголовное дело передано в суд.

 

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