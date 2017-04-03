Жителей Абакана пугает густой дым, поднимающийся над городом

Пользователи выкладывают в соцсети фото дыма, виднеющегося за Абаканом. Люди обеспокоены, следит ли кто-нибудь за огнём.

В пресс-службе МЧС рассказали, угрозы для Абакана нет. Горят острова вблизи города. Это происходит ежегодно. Места популярны среди рыбаков и любителей отдыха на природе. Неосторожное обращение с огнём часто приводит к возгораниям. Однако, пожарные на острова не выезжают: добраться сложно. Да и тушить такие возгорания нецелесообразно, людям они не угрожают. Через какое-то время огонь самоликвидируется.

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