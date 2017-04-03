Жительница Абакана прописала в дачном домике 7 иностранцев

Уголовная ответственность не пугает абаканцев, желающих "приютить" мигрантов на бумаге.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Абакану выявили факт фиктивной регистрации. Безработная женщина 1988 года рождения зарегистрировала в непригодном для проживания доме дачного массива «Койбал» семерых граждан Республик Узбекистан и Кыргызстан.

Теперь гостеприимной абаканке грозит уголовная ответственность: штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

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