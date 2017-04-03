Журналистов лишили права не знать

В Хакасии завершила работу «Энергошкола» от МРСК Сибири.

Авторский курс для журналистов, депутатов, общественных деятелей провёл директор по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири», бизнес-консультант международного уровня из Красноярска Эдуард Уашев.

Приезд представителя сетевой компании совпал с актуализацией темы энерготарифов в связи с их скачкообразным ростом для предпринимателей Хакасии. Занятие с журналистами прошло в форме диалога, дискуссии, временами жаркой. Кроме общего ликбеза работники пера и микрофона получили полезную информацию, которая нужна для подготовки материалов.

Сам автор проекта обозначил главную его цель так: «Лишить журналистов права не знать». Сейчас тон сообщений СМИ об энергетике нередко носит негативный характер, иногда несправедливый из-за сложности материала и поверхностного подхода. Например, некоторые журналисты до сих пор путают Хакасэнерго и Хакасэнергосбыт. Эдуард Уашев учил задавать правильные вопросы, чтобы получать качественную информацию. Лектор рассказал об истории формирования энергетической системы Сибирского федерального округа и Хакасии, начиная со времён Чубайса. На пальцах объяснил, как формируются тарифы. Кроме того, журналисты узнали много о проблемах энергетиков.

В структуру энергетической системы входят: производители энергии — генерация, сетевые компании, электричество передающие, и сбыт, собирающий деньги с потребителей. МРСК Сибири — сетевая компания. Она занимается строительством и эксплуатацией энергосетей, ЛЭП и технологическим присоединением потребителей. Составляющая сетевиков в тарифе — 28 копеек с каждого заплаченного рубля.

Эдуард Уашев считает, что доля затрат на электроэнергию и у населения, и у предпринимателей не так уж и существенна, а негативное влияние роста тарифа на предпринимателей Хакасии преувеличено. При этом он объяснил, почему тариф высок. Проблема уходит корнями в прошлое: в стране построили много генерирующих предприятий, возник излишек мощности. Профицит составляет 20 гигаватт в день. И всю эту выработанную, но не использованную энергию потребители оплачивают за счёт роста цены. Кроме того, в передаче энергии много посредников: в России 3400 сетевых организаций, в Хакасии восемь. Свой процент берут и сбытовые компании, которые по стране изрядно задолжали сетевым. Задолженность ОАО «Хакасэнергосбыт» перед МРСК Сибири составляет 1 миллиард 900 миллионов рублей.

— Это семь инвестпрограмм, за эти деньги можно подключить 16 тысяч потребителей, — пояснил Эдуард Уашев.

Энергетиков упрекают в том, что они не справляются с техприсоединением, очередь растёт, люди годами ждут электричество. Потребители-льготники платят за техприсоединение 550 рублей, а сетевой компании оно может обходиться до двух миллионов. При этом далеко не все присоединённые пользуются электричеством. Энергетики вкладывают средства, а отдачи не получают, то есть полезный отпуск энергии не растёт, это тоже влияет на тариф.

Однако проблемы решаются, сказал лектор. Готовится разумный закон о тарифном регулировании. Количество сетевых и сбытовых компаний уменьшится, станет меньше посредников, нередко недобросовестных. Разрабатываются проекты, которые позволят продавать излишек энергии за границу, а значит, увеличить полезный отпуск энергии. Это тоже должно уменьшить тариф, считает директор по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири» Эдуард Уашев.

— Отмечу, что журналисты Хакасии отличаются пытливым умом, неравнодушием и неподдельным интересом к происходящим в республике событиям, — сказал автор образовательного энергопроекта. — Мы очень много времени посвятили обсуждению вопроса тарифообразования и роли в этом процессе различных энергопредприятий, в том числе и МРСК Сибири. Тема для республики актуальная. Ещё ни в одном регионе семинар не длился так долго — почти восемь часов представители СМИ не расходились, выясняя нужную информацию.

Более десяти журналистов республики получили сертификаты о прохождении обучения по программе «Школа энергожурналистики». Теперь они могут задавать правильные вопросы в области энергетики и получать ответы, нужные читателям и зрителям.

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