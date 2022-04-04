Аналитики рассказали о влиянии спроса на валюту на позицию рубля

Аналитик ПСБ Егор Жильников поделился своим мнением относительно факторов, влияющих на укрепление позиции рубля. Он считает, что сокращение импорта из-за введенных санкций во многом этому способствует. Также значительным фактором эксперт считает снижение спроса на американскую валюту.

При этом специалист отмечает, что экспорт товаров из России остается на прежнем уровне. Кроме того, не снижается продажа валютной выручки экспортерами. Эти обстоятельства также положительно влияют на укрепление рубля.

Rusfact.com