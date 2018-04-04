Бондарчук открыл секрет всемирного успеха американского кино

04.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бондарчук открыл секрет всемирного успеха американского кино
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук в интервью программе «Познер» Первого канала сообщил, что английский язык является одной из главных составляющих всемирного успеха американского кино и американских актеров.

«Английский язык — важная составляющая», — сказал Бондарчук, отвечая на вопрос о том, в чем секрет всемирного успеха американского кино и американских актеров.

Как отметил режиссер, на его лице появляется улыбка после того, как ему приводят в пример  стоимость эпизода сериала «Игры престолов» и пытаются эту формулу перенести на российских рынок. На это Бондарчук отвечает тем, что в России 150–200 миллионов активной русскоязычной аудитории, и этого мало. 

«От этого работает все остальное», — подчеркнул он.

По его словам, Голливуд собирает лучших представителей со всех континентов и стран, да и сама киноиндустрия в Штатах больше.

Напомним, ранее Бондарчук сообщал, что отечественная анимация добивается большего успеха за границей, чем игровое кино.

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