Цены на электронику могут вырасти из-за разрушительного землетрясения на Тайване. Землетрясение. Землетрясение сегодня. Землетрясение на Тайване. Тайвань землетрясение. Последствия землетрясения на Тайване. Тайвань последние новости на сегодня. Тайвань новости сегодня. Новости Тайваня. Тайвань. Новости. Тайвань новости. Новости Тайвань

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В результате катастрофы временно прекратил работу завод по производству чипов.

На Тайване произошло наиболее мощное землетрясение за последние 25 лет. Эта природная катастрофа, в результате которой погибли, по меньшей мере, девять человек, может привести к увеличению стоимости электроники по всему миру.

Согласно информации от Bloomberg, TSMC, ведущий производитель микросхем, приостановил свою деятельность из-за последствий землетрясения. Рабочих заводов пришлось вынуждено эвакуировать. Однако, по оценкам компании, предварительные инспекции не выявили серьезных повреждений производственных мощностей.

Тем не менее, такая ситуация может отразиться на поставках, которые и без того страдают с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Аналитики отмечают, что для производства некоторых микросхем требуется непрерывная работа в условиях вакуума в течение нескольких недель. В результате землетрясения некоторые партии полупроводников на заводах могут быть повреждены. По предварительным оценкам, убытки TSMC могут составить около 60 миллионов долларов.

Землетрясение может затронуть не только производство микросхем, но и другую электронику, зависящую от продукции тайваньской компании. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на смартфоны и другие устройства. Кроме того, аналитики ранее упоминали еще одну причину возможного повышения цен - засуху, которая угрожает производству полупроводников.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с РИА Новости отметил, что восстановление производства после его остановки требует времени, а также неясно, какие убытки понесла компания, поэтому возможен рост цен.

«Задержки также неизбежны - объем проблем будет зависеть от времени, необходимого для настройки оборудования. В производстве используется очень точное оборудование, которое может пострадать от толчков и вибрации. Кроме того, возможна разгерметизация «чистых» производственных помещений. В этом случае очистка комнат потребует значительного времени», - объяснил он.

Утром 3 апреля возле восточного побережья Тайваня произошла серия сильных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, самое мощное из них имело магнитуду 7,7. Затем последовали землетрясения с магнитудами 6,6 и 6,3. В результате некоторые здания на Тайване получили повреждения - они наклонились и частично разрушились.