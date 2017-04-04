Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек. В больницах города находятся 49 пострадавших при взрыве, еще 13 отпущены по домам. Лекарствами и кровью все обеспечены, добавила министр.

По словам Скворцовой, «можно констатировать смерть 14 человек: 11 – на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии – один на этапе транспортировки в скорой помощи и двое – в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью», передает ТАСС.

Министр уточнила, что кроме 49 человек, которые находятся в стационаре, 13 были отпущены по домам. «Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, лекарствами и кровью все обеспечены», – добавила Скворцова.

До этого сообщалось, что в результате взрыва в метро Петербурга погибли 11 человек, в больницах города находятся 49 человек.

Администрация Санкт-Петербурга объявила со вторника трехдневный траур.

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