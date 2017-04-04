Губернатор заявил о причастности ваххабитов к убийству полицейских в Астрахани

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ходе экстренного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба сообщил, что к убийству полицейских в Астрахани причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

По словам Жилкина, круг подозреваемых в совершении преступления выявлен, силовики осуществляют их активный поиск, для этого подключены все необходимые силы и средства, передает РИА «Новости».В свою очередь представитель пресс-службы губернатора региона Алексей Глухов сообщил, что семьям двух погибших в Астрахани полицейских выплатят из областного бюджета по 1 млн рублей.

По версии следствия, во вторник ночью неизвестные лица у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия. По делу об убийстве полицейских в розыск объявлены восемь подозреваемых.

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