На Марию Максакову подали в суд за долг в 40 миллионов

Оперную певицу обвинили в невыполнении долговых обязанностей. Друг ее погибшего супруга намерен взыскать со вдовы причитающиеся ему денежные средства.

В мире шоу-бизнеса назревает очередной юридический скандал, в центре которого оказалась Мария Максакова. На оперную диву подал судебный иск экс-глава Одинцовского следственного отдела СКР по Московской области Денис Панаитов.

По его словам, 9 декабря 2016 года прима заняла у него 40 миллионов, которые он заработал потом и кровью. Займ был предоставлен на три месяца под 20% годовых. Однако Максакова деньги так и не отдала.

В связи с этим истец требует взыскать с певицы 41 миллион 994 тысячи рублей плюс набежавшие проценты на сумму 3 миллиона 250 тысяч рублей.

Скорее всего эта информация никогда бы не всплыла и обе стороны смогли бы уладить конфликт. Однако Мария Петровна подала в суд на друга своего убитого мужа из-за сделки с элитными апартаментами.

Перед тем, как перебраться в Киев, Денис Вороненков, страхуясь на случай наложения ареста на недвижимое имущество, решил продать квартиру, расположенную в Москва-Сити на Пресненской набережной. Квартира пришлась Панаитову по душе и он пообещал, что купит ее за 2 миллиона долларов.

Уже будучи в столице Украины Максакова сделала доверенность на 25-летнюю Екатерину Вороненкову, являющуюся дочерью Дениса от первого брака. Девушка должна была представлять интересы оперной дивы на сделке с московской недвижимостью и оформить договор купли-продажи.

В результате оказалось, что в полученных певицей документах стоит совершенно другая сумма и Панаитов купил апартаменты всего за 38 миллионов рублей. Максакова решила, что Панаитов обманул ее падчерицу, решив извлечь выгоду из ее не очень адекватного состояния.

Она написала исковое заявление, к которому приложила справки, что Вороненкова в тот момент проходила курс лечения в столичной коммерческой клинике, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Московский комсомолец».



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