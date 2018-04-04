Наталья Штурм обвинила Ольгу Казаченко в оказании эскорт-услуг

Певица не поскупилась на громкие заявления. Ольга Казаченко была в шоке от безосновательных заявлений певицы. До сих пор супруга артиста встречается с ним только во время судов и не может прийти к мирному договору.

На протяжении полутора лет певец Вадим Казаченко не может поставить точку в отношениях с его супругой Ольгой. Они сыграли свадьбу в 2014 году, однако спустя два года артист заявил о том, что это был фиктивный брак. Более того, он успел жениться на своем продюсере Ирине Аманти. Теперь обе женщины считают себя законными женами музыканта. Правда, не так давно Ирина заявила о том, что ее документ был утерян.

«Я с Вадимом Казаченко нахожусь в законном браке, 7 марта получила новое свидетельство о браке. Более того, я подала на развод», - заявила Казаченко.

Ольга не против того, чтобы Вадим обрел счастье в личной жизни и оформил отношения с Ириной. Казаченко объяснила, что для нее было важно оспорить фиктивность брака – ведь музыкант требовал вернуть потраченные на нее деньги. Как оказалось, артист запоминал, сколько тратил на некогда любимую девушку.

«Он подавал иск на миллион рублей за компенсацию морального вреда, что якобы брак был фиктивный, и на пять миллионов, которые отдавал на подарки и хозяйство. Если бы брак не развернула, то должна была все это оплатить, как за незаконное обогащение. Он говорит, что отозвал иск, но не отозвал, а изменил исковые требования. Наш брак признан законным, с меня взыскали только миллион рублей», - рассказала Ольга.

Казаченко привела в студию годовалого сына. Некоторые гости в студии усомнились в том, что маленький Филипп был зачат естественным путем и предположили, что она, как поклонница музыканта, была готова пойти на все и родить малыша. Адвокат сообщил, что в таком случае мужчина может быть освобожден от алиментов.

Ольга вспомнила, что недавно объявился молодой человек, который начал называть себя отцом малыша. Из-за него судьи даже хотели отложить рассмотрение дела. Казаченко не понимает, кто этот человек и подозревает, что это не более, чем провокация. Она предполагает вероятность того, что это все подстроено Ириной и Вадимом.

В студии появилась певица Наталья Штурм, которая была настроена против Ольги. Она обвинила молодую женщину в непристойном поведении.

«Оля была в эскорт-услугах звезд и у нее были связи не только с Вадиком. Только он влип. Если артисты не женаты, у них есть список девочек, которых они используют в том или ином городе», - рассказал Штурм.

Казаченко не могла поверить, что певица позволяет себе подобные заявления без каких-либо доказательств. За кулисами стояла бабушка Ольги Альвина Селезнева. Она не выдержала подобных слов в адрес внучки и поспешила ее защитить. Также пожилая женщина обратилась к Вадиму Казаченко. «Если он разумный человек, должен возобладать разум. Жду, чтобы он оставил нас в покое», - заявила Селезнева.



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