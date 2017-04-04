По саяногорской степи в выходные пронесся степной пал

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С серьезным степным палом пришлось бороться в минувшие выходные саяногорским пожарным, специалистам по гражданской обороне муниципалитета, лесникам и жителям. По предварительным данным возгорание в ночь с субботы на воскресение началось в районе городской свалки, и гонимый сильным ветром огонь добрался почти до деревни Новоенисейка.По данным МЧС, степной пожар начался ориентировочно в 2 часа ночи, предположительно в районе городской свалки. В считанные минуты при сильном порывистом ветре до 20 метров в секунду по сухой степи огонь растянулся 10 километровой стеной и направился в сторону деревни Новоенисейка. Сельчане вовремя заметили движущийся на них огненный фронт, и памятуя о страшных пожарах весны 2015-го в параллель с саяногорскими специалистами начали предпринимать меры по защите населенного пункта.К ликвидации степного пала были привлечены все возможные силы и средства. Пожарные машины из частей Майна, Черемушек и Саяногорска, включая даже те расчеты, кто находился на выходном. Руководство и сотрудники «Саянлессервиса», КБО, Саяно-Шушенская транспортная компания и предприниматель Валерий Левицкий помогли водовозной техникой и людьми. Активно подключились к тушению и добровольные пожарные. А также соседи с Бейского района. В общем, с бедой справлялись всем миром. В общей сложности в борьбе с огнем, подгоняемым сильным ветром, были задействованы более 370 человек. И около 4 утра распространение огня было остановлено. А полностью степной пал затушили лишь к часам 6 утра. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, как возникло возгорание и кто в этом виноват. Ну а между тем, республиканские власти готовятся принять решение о введении особого противопожарного режима.







