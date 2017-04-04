Путин снял с должности главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Удмуртии Александра Соловьева.

«На основании пп. «г» п. 1 ст. 19 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» постановляю отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности главы Удмуртской республики в связи с утратой доверия президента РФ», - отмечается в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.Напомним, ранее в Следственном комитете сообщили, что согласно предварительной версии, с 2014-го по 2016-й год Соловьев получал от представителей строительных компаний, возводящих мостовые переходы через Каму и Буй, «взятки в виде денег на сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей».

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Соловьев этапирован в Москву для следственных действий.

Экперты не исключают, что его разработка велась уже давно.

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