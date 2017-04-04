Пьяные жители Абакана избили и изнасиловали малознакомую женщину

Мужчины пригласили новую знакомую в гости к одному из них. выпили. а потом совершили преступление.

В отношении 34-летнего и 36-летнего жителей Абакана возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, 28 марта ночью приятели вместе с новой знакомой пришли в квартиру одного из мужчин. Компания стала распивать спиртное. Во время застолья абаканцы стали поочерёдно бить женщину по разным частям тела. После этого мужчины, подавив волю потерпевшей к сопротивлению, изнасиловали её. Известно, что жители республиканской столицы познакомились со своей жертвой накануне преступления.

Злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







