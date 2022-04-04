Российским специалистам помогут вернуться на родину из-за рубежа

Правительство России готовит новую программу, которая поможет вернуться на родину российским специалистам. Она будет разработана для тех, кто в данный момент находится за рубежом и по различным причинам хочет вернуться в Россию. Программа будет включать в себя определенные льготы и поощрения, которые будут отличаться по размеру и объему в зависимости от выбранного региона.

Представители правительства считают, что данная программа репатриации позволит увеличить количество российских специалистов. Поводом для ее разработки стало то, что жалобы на жизнь россиян за границей приобрели массовый характер.

Rusfact.com