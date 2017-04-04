С 10 апреля в Хакасии будет введен особый противопожарный режим

Сейчас он действует только в пяти районах республики и в Абакане.

Глава Хакасии Виктор Зимин обратился к жителям с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности. Из-за погодных условий ситуация периодически серьезно осложняется. Один из последних случаев – многокилометровый пал травы вблизи села Новоенисейка.

– Я обращаюсь к каждому жителю республики, к средствам массовой информации, к муниципальным образованиям, – сказал глава региона. – Нам нужно объединять усилия и направить их именно на профилактику пожаров. Достучаться до людей, заставить их обратить внимание на эти вопросы, потому что любое возгорание важнее предотвратить, чем потушить. Хакасия слишком хорошо знает, что такое разгул огненной стихии, два года назад мы потеряли людей, имущество, скот, урожай. Потратили сотни миллионов рублей и огромные усилия, чтобы ликвидировать последствия. Важно подойти к работе с людьми неформально, действительно достучаться до каждого. Объяснять, особенно детям и подросткам, что нельзя играть с огнем. Нельзя жечь мусор, проводить массовые мероприятия, где нет эвакуационных выходов и иных противопожарных мер. Нужно патрулировать опасные участки, заранее привести в порядок источники пожаротушения. Это общая задача для всех – для жителей, родителей, педагогов, руководителей предприятий, социальных и иных учреждений, для депутатских и иных объединений. Обеспечение безопасности населения остается самым главным приоритетом, и нужно постоянно всем вместе работать с этими вопросами.

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