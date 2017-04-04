Стоит ли заказывать эвакуатор? Преимущества вызова эвакуационной службы

Каждый как минимум один раз в жизни сталкивался с необходимостью эвакуировать авто. Конечно, есть и альтернативы, например, трос или же ремонт прямо на дороге, но никто не оспорит тот факт, что профессиональная эвакуационная служба – это проще и быстрее, чем трос, а ремонтировать машину нужно в салоне, а не в полевых условиях.

Так чем же эвакуатор лучше

Итак, чем же эвакуационный способ решения задачи лучше, и почему в ситуации, когда продолжать путь нет никакой возможности, стоит предпочесть именно его?

Можно представить, что:

вы абсолютно не разбираетесь в машине и не можете сделать ремонт;

вы плохо себя чувствуете и не можете заниматься ремонтом на дороге;

машина застряла в грязи или провалилась в кювет;

поломка сложная и требует профессионального вмешательства, а второй машины с тросом нет.

Если вы совершенно не разбираетесь в машине, то самостоятельно пытаться справиться с проблемой не только бессмысленно, но и чревато еще большими трудностями. Непрофессиональный ремонт может повлечь за собой куда более тяжкие поломки и повреждения. Лучше сразу же доставить авто специалистам, которые разбираются в каждой гайке и моментально диагностируют и устранят неполадки.

Бывает так, что водителю в дороге становится плохо, и единственным выходом из ситуации будет звонок в эвакуационную службу, потому как на другие варианты сил больше нет. Служба эвакуации может доставить по нужному адресу не только машину, но и человека.

Случается и так, что машина застревает в лесу, в песке, на бездорожье, проваливается в кювет. Здесь любой трос бессмысленен, а о возможности проведения ремонта собственными силами и говорить не приходится. Тогда на помощь придет эвакуатор, который оперативно доставит авто куда угодно.

Обычно эвакуационные услуги ассоциируются с ДТП, какими-то поломками и неполадками. Однако это далеко не обязательно так. Эвакуатор можно заказать и для того, например, чтобы доставить новый автомобиль из салона или же машины к месту проведения соревнования.

В службе эвакуации работают опытные и грамотные специалисты, которые помогут решить проблему быстро, качественно и недорогого. Для каждого автомобиля будет подобрана наиболее подходящая модель эвакуатора. Чем различаются эвакуаторы можно посмотреть здесь.

Как правило, специализированные компании эвакуируют как легковые, так и грузовые машины и принимают заявки в круглосуточном режиме, без выходных и в любую погоду. Для того, чтобы обеспечить свою безопасность в дороге, стоит всегда иметь номер эвакуации в телефоне.

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