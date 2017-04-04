Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Трамп и Путин согласились, что с терроризмом следует бороться сообща. Трамп просил передать слова поддержки семьям погибших и пострадавших, а также всему российскому народу, передает РИА «Новости».«В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро», - сообщил Песков.

Путин в ответ поблагодарил Трампа за проявленную солидарность. Оба лидера условились продолжать контакты дальше.

На месте взрыва в Петербурге было найдено тело выходца из Средней Азии, личность этого погибшего устанавливается. Ранее в полицию добровольно пришел второй подозреваемый в организации взрыва. Он заявил полицейским о своей невиновности.

Напомним, по официальным данным в результате взрыва в метро Петербурга, погибли 11 человек. В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур.

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