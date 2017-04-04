Учёный из Хакасии отследил по часам события из жизни Евгения Евтушенко

Доктор филологических наук, профессор ХГУ Валерий Прищепа и иркутский журналист Виталий Комин завершили работу над третьей книгой, посвященной творчеству знаменитого русского поэта Евгения Евтушенко, который ушёл из жизни 1 апреля.

Литературоведы не первый год работают над биографической серией. Каждый том объёмом более 500 страниц. Выпустив третью книгу, авторы планируют написать ещё семь, сообщает пресс-служба Хакасского госуниверситета имени Н.Ф. Катанова.

– Евгений Евтушенко – автор более 150 книг, переведенных на многие языки мира, – рассказал Валерий Прищепа. – В третьем томе мы пытались отследить по годам, месяцам, дням, а иногда и часам события из его жизни и творчества. Спешили к 85-летнему юбилею поэта. Книга заканчивается 1970 годом, впереди еще 47 лет, которые нам предстоит описать.

Для справки: Валерий Прищепа – один из самых авторитетных «евтушенковедов». Восемь его монографий посвящены творчеству поэта. Основной круг интересов литературоведа – русская поэзия XX века и национальная литература Сибири. Его докторская диссертация – первая в России и за рубежом, посвящённая Евгению Евтушенко.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







