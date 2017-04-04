В 2017 году Форекс брокер «FreshForex» представлен в двух номинациях на Forex Broker Awards

Портал FxdailyInfo в рамках Forex Broker Awards ежегодно присваивает награды лучшим брокерам в различных номинациях. Победители определяются путем открытого голосования на сайте FxdailyInfo, и в этом году проголосовать за любимого брокера можно до 30 апреля.

Компания «FreshForex» вполне может рассчитывать на победу, так как предлагает своим клиентам одну из самых понятных и простых, а главное бесплатных образовательных программ на рынке Форекс. На сайте компании представлены еженедельные тематические вебинары от ведущих аналитиков компании, понятный самоучитель по трейдингу для начинающих, а также внушительных размеров энциклопедия основных понятий Форекс, состоящая из более чем 200 статей.

Многие клиенты Азиатского региона оценили торговые условия компании и уже на протяжение многих лет пользуются ее услугами, благодаря чему компания «FreshForex» уже получала награду Лучший брокер Азии на Shanghai Forex Expo ранее.

За 12 лет успешной работы компания «FreshForex» неоднократно удостаивалась различных наград за свою работу.

Из наиболее значимых достижений:

– по версии информационного агентства «Интерфакс» компания дважды попала в ТОП 10 лучших российских компаний по результатам 2011 и 2015 года;

– в сентябре 2015 года на Shanghai Forex Expo компанию признали лучшим брокером Азиатского региона;

– упомянутый выше портал FxdailyInfo вручил Форекс брокеру награду за самые лучшие торговые условия в мае 2016 года.

"Компания предлагает широкий спектр услуг, среди которых каждый клиент сможет найти что-то подходящее. К тому же, если появляются какие-либо трудности, служба поддержки клиентов оперативно помогает в их решении." — прокомментировал ведущий аналитик компании А.Горячев.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







