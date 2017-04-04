В Абакане определились с перечнем документов для «Городской среды»

04.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жители столицы Хакасии, желающие стать участниками  партпроекта  «Единой России» «Городская среда», могут собирать документы. Необходимый перечень определён.

В Абакане определили перечень документов, необходимых для правильной подачи заявки для участия в партпроекте «Единой России» «Городская среда».  Список нормативно-правовых актов размещён на официальном сайте городской администрации в разделе «О городе» во вкладке «Формирование современной городской среды». Там же можно узнать порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении какой-либо дворовой территории в программу.

Кроме того, на страничке будут размещаться все протоколы заседаний муниципальной общественной комиссии, содержащие в себе  поэтапные отчёты, по проводимым в республиканской столице работам по формированию современной городской среды.  

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