В Абакане определились с перечнем документов для «Городской среды»

Жители столицы Хакасии, желающие стать участниками партпроекта «Единой России» «Городская среда», могут собирать документы. Необходимый перечень определён.

В Абакане определили перечень документов, необходимых для правильной подачи заявки для участия в партпроекте «Единой России» «Городская среда». Список нормативно-правовых актов размещён на официальном сайте городской администрации в разделе «О городе» во вкладке «Формирование современной городской среды». Там же можно узнать порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении какой-либо дворовой территории в программу.

Кроме того, на страничке будут размещаться все протоколы заседаний муниципальной общественной комиссии, содержащие в себе поэтапные отчёты, по проводимым в республиканской столице работам по формированию современной городской среды.

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