В Абакане открылась выставка «Локомотивы мира»

На экспозиции в музее истории Красноярской железной дороги на станции Абакан представлено более 60 миниатюрных моделей старинных и современных тепловозов, паровозов и электровозов.

Так, на выставке можно увидеть модель российского пассажирского паровоза серии А, построенного Коломенским машиностроительным заводом в 1892 году, а также точные копии первого советского электровоза, выпускавшегося с 1932 по 1934 годы на заводе «Динамо», и современного грузового локомотива «Ермак». По словам директора музея Нины Халтуриной, часть представленных моделей была собрана вручную основателем музея Валентином Чекчуриным. Остальные экспонаты переданы в дар коллекционерами и посетителями музея. Сотрудники музея планируют издать брошюру, в которой будет собрана иллюстрированная информация об истории строительства локомотивов, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

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