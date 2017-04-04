В Грузии обиделись на Познера за заявления об Абхазии и Южной Осетии

Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью журналиста Владимира Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Владимир Познер рассказал телекомпании, что с 70-х годов прошлого века часто бывал в Абхазии и был свидетелем «страшных отношений» между грузинами и абхазами.При этом, по его словам, грузины говорили, что абхазы «еще не спустились с деревьев», являются «неполноценными», между двумя народами не было дружбы, зато часто случались драки.

По словам Познера, абхазам «трудно это было слышать».

Что касается ситуации вокруг Южной Осетии и войны-2008, после которой Россия и ряд стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии, Познер заявил, что власти экс-президента Михаила Саакашвили «не должны были первыми открывать огонь».

«Саакашвили хотел заблокировать Рокский тоннель (связывает Южную Осетию с Россией) и надеялся, что НАТО придет на помощь», – отметил Познер.

Он также подверг жесткой критике политику НАТО по отношению к России.

В грузинских СМИ и в сетях Познера за эти высказывания пользователи назвали «очень плохой личностью», «классическим черносотенцем», а интервью оценили как «реакционное». Также подверглась критике телекомпания «Имеди» за то, что выпустила в эфир интервью, которое является «российской пропагандой».

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