В Саяногорске частично отключили уличное освещение

04.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Свет фонарей погас на трех улицах в поселке Ай-Дай. Администрация Саяногорска обесточила их из-за долгов перед энергетиками.

 

 

«Хакасэнергосбыт» предупредил мэрию об ограничении энергоснабжения  с 4 апреля. Поскольку денег на  уличное освещение  в  бюджете нет, власти города самостоятельно погасили свет в одном из  кварталов. Долги  администрации города  по этой статье расходов превышают  восемь миллионов рублей. Месячная стоимость  электроэнергии, расходуемой на городские осветительные приборы, составляет 2,2-2,3 миллиона рублей.  За нынешний год администрация города перечислила  360 тысяч рублей, сообщили в «Хакасэнергосбыте». Если город не рассчитается,  сбытовая компания  грозится 11 апреля полностью  отключить  уличное освещение в Саяногорске, в том числе,  в поселках энергетиков Черемушки и  Майна.

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