В Саяногорске частично отключили уличное освещение

Свет фонарей погас на трех улицах в поселке Ай-Дай. Администрация Саяногорска обесточила их из-за долгов перед энергетиками.

«Хакасэнергосбыт» предупредил мэрию об ограничении энергоснабжения с 4 апреля. Поскольку денег на уличное освещение в бюджете нет, власти города самостоятельно погасили свет в одном из кварталов. Долги администрации города по этой статье расходов превышают восемь миллионов рублей. Месячная стоимость электроэнергии, расходуемой на городские осветительные приборы, составляет 2,2-2,3 миллиона рублей. За нынешний год администрация города перечислила 360 тысяч рублей, сообщили в «Хакасэнергосбыте». Если город не рассчитается, сбытовая компания грозится 11 апреля полностью отключить уличное освещение в Саяногорске, в том числе, в поселках энергетиков Черемушки и Майна.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







