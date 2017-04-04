В Саяногорске отключили уличные фонари из-за долгов мэрии перед энергетиками

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В Саяногорске по ночам станет темно, как у негра в желудке. Руководство города решило отключить уличное освещение, чтобы таким способом сократить свои затраты на оплату электроэнергии. Пока погашены фонари на трех улицах, но с 11 апреля во тьму погрузится весь город, включая входящие в его состав поселки Майна и Черемушки.Как сообщили в пресс-службе компании «Хакаэнергосбыт», ранее энергетики неоднократно предупреждали саяногорских чиновников о необходимости улучшить платежную дисциплину и оттягивали карательные санкции сколько возможно. Но свои долги за электричество мэрия так и не оплатила. Поэтому со вторника, 4 апреля «Хакасэнергосбыт» предупредил, что отключит подачу энергии в офис Комитета по ЖКХ и транспорту Саяногорска, отвечающему за уличное освещение. Власти города не стали дожидаться этой процедуры и сами отключили уличное освещение в одном из городских кварталов.На сегодня долг саяногорской мэрии за освещение улиц составляет свыше 8 млн рублей. Ежемесячная потребность в электроэнергии, расходуемой на городские осветительные приборы, составляет 2,2-2,3 млн рублей. При этом с начала нынешнего года администрация перечислила энергетикам всего 360 тысяч рублей.«Хакасэнергосбыт» неоднократно обращал внимание городских властей на то, что обеспечивать населению комфортные условия проживания за счет энергосбытовой компании не получится. Эту обязанность муниципалитета энергетики безвозмездно выполняли более трех месяцев, но всему есть предел. В соответствии с законодательством, администрация Саяногорска была уведомлена о частичном приостановлении подачи электроэнергии – под ограничение попадали три улицы в поселке Ай-Дай. Именно там свет и погас – мэрия их обесточила добровольно. Такое право у потребителя есть, отмечают энергетики: не можешь платить – не бери.Как будет развиваться ситуация дальше – полностью зависит от администрации Саяногорска. В соответствии с федеральными нормативными актами, в течение нескольких дней после частичного ограничения потребитель должен погасить задолженность. В противном случае обесточивание из «частичного» станет полным. В самом худшем варианте с 11 апреля погаснут уличные фонари во всем Саяногорске, включая входящие в состав муниципалитета поселки Черемушки и Майна.







